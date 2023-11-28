ПРАГА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить для период исключения из санкций. Экономист Денис Ракша прокомментировал просьбу Чехии, пишет Sputnik. Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций против НЛМК

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что просьба страны в основном касается импорта тяжелых стальных листов, которые необходимы в строительстве мостов.

По мнению экономиста и генерального директора компании экспертного консультирования "Неокон" Дениса Ракши, Прага обладает рычагами, чтобы убедить Еврокомиссию пойти навстречу.

"Не будем забывать, что решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Очень похоже на то, что чешское правительство намерено и впредь прислушиваться к тем, кому в стране нужна сталь, в том числе к автопроизводителям, которые составляют, между прочим, деять процентов чешской экономики. И если чешское правительство на заседании Еврокомиссии при обсуждении какого-то решения скажет "а мы не голосуем", то это придется принимать во внимание", — заметил эксперт.

Ракша также предположил, что количество запросов на исключение из санкций будет расти, так как страны обнаружат, что санкции наносят больший ущерб им самим, чем целевым объектам.

Ранее Чехия и некоторые другие европейские страны получили переходный период, позволяющий использовать сталь "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) из-за трудностей с поиском альтернативных источников.