ПРАГА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чехия обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить для период исключения из санкций. Экономист Денис Ракша прокомментировал просьбу Чехии, пишет Sputnik.

Новолипецкий металлургический комбинат

Чехия попросила ЕС продлить период исключения из санкций против НЛМК

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что просьба страны в основном касается импорта тяжелых стальных листов, которые необходимы в строительстве мостов.

По мнению экономиста и генерального директора компании экспертного консультирования "Неокон" Дениса Ракши, Прага обладает рычагами, чтобы убедить Еврокомиссию пойти навстречу.

"Не будем забывать, что решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Очень похоже на то, что чешское правительство намерено и впредь прислушиваться к тем, кому в стране нужна сталь, в том числе к автопроизводителям, которые составляют, между прочим, деять процентов чешской экономики. И если чешское правительство на заседании Еврокомиссии при обсуждении какого-то решения скажет "а мы не голосуем", то это придется принимать во внимание", — заметил эксперт.

Ракша также предположил, что количество запросов на исключение из санкций будет расти, так как страны обнаружат, что санкции наносят больший ущерб им самим, чем целевым объектам.

Ранее Чехия и некоторые другие европейские страны получили переходный период, позволяющий использовать сталь "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) из-за трудностей с поиском альтернативных источников.