ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сотни регуляторов в десятках странах по всему миру контролируют деятельность его компаний, включая SpaceX и Tesla. Сунак осудил Маска за реакцию на твит об антисемитизме

"Мои компании контролируются регуляторами… совокупно несколькими сотнями регуляторов", — сообщил он во время своего выступления на конференции, организованной газетой New York Times.

Маск добавил, что контроль за деятельностью его компаний, включая SpaceX и Tesla, осуществляется надзорными органами в десятках стран по всему миру. При этом говоря о своем отношении к тем требованиям, которые приходится соблюдать компаниям, работая по всему миру, Маск заметил, что он "не согласен всего с пятью регулированиями на десять миллионов исполненных требований".

"Самое лучшее, что можно делать, это придерживаться законов каждой страны", — отметил он.