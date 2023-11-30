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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231130/842411628.html
Маск пожаловался на сотни регуляторов, контролирующих его компании
Промышленность
Новости
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сотни регуляторов в десятках странах по всему миру контролируют деятельность его компаний, включая SpaceX и Tesla... ПРАЙМ, 30.11.2023
экономика, промышленность, новости, илон маск, tesla, spacex
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сотни регуляторов в десятках странах по всему миру контролируют деятельность его компаний, включая SpaceX и Tesla.
"Мои компании контролируются регуляторами… совокупно несколькими сотнями регуляторов", — сообщил он во время своего выступления на конференции, организованной газетой New York Times.
Маск добавил, что контроль за деятельностью его компаний, включая SpaceX и Tesla, осуществляется надзорными органами в десятках стран по всему миру. При этом говоря о своем отношении к тем требованиям, которые приходится соблюдать компаниям, работая по всему миру, Маск заметил, что он "не согласен всего с пятью регулированиями на десять миллионов исполненных требований".
"Самое лучшее, что можно делать, это придерживаться законов каждой страны", — отметил он.