МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Порядка 870 тысяч новых кадров требуется в России для работы на предприятиях обрабатывающей промышленности, говорится в сообщении Минпромторга. Мантуров оценил работу оборонно-промышленного комплекса

"На данный момент в обрабатывающей промышленности работает почти 10 миллионов человек, при этом Минпромторг России оценивает дополнительную потребность в кадрах в 870 тысяч человек до 2030 года, из которых 622 тысячи специалистов со средним профессиональным образованием и 248 тысяч — с высшим образованием", — отмечается в сообщении министерства по итогам Координационного совета по промышленности.

При этом, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в стране уже имеются инструменты по обеспечению российской промышленности кадрами, например, "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", различные чемпионаты профессионального мастерства.

"В целом, происходит трансформация системы среднего специального образования: где-то ускоряется процесс подготовки специалистов, где-то они параллельно с учебой сразу проходят практику на промышленных предприятиях, и готовый специалист затем уходит туда работать. Важно максимально тиражировать успех таких проектов", — добавил он.

Мантуров также призвал регионы включиться в эту работу: начать с профориентации в старших классах школы, а именно возродить технические кружки и экскурсии учеников на предприятия, организовать опросы относительно будущего желаемого места работы.

Помимо этого, нужно активно подключать к проектам местных предприятий студентов технических ВУЗов. Не только крупных, но и молодых высокотехнологичных компаний и стартапов, в том числе работающих на площадках индустриальных парков и промтехнопарков, подчеркнул чиновник.