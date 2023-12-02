2023-12-02T13:26:49+03:00
2023-12-02T13:26:49+03:00
2023-12-02T13:26:49+03:00
2023
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Правительство выделит средства на развитие рыбохозяйственного комплекса
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Около трети миллиарда рублей будет выделено на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил... ПРАЙМ, 02.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, правительство рф, развитие рыбохозяйственного комплекса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Около трети миллиарда рублей будет выделено на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"В 2023 году на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса страны будет выделено около трети миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства из резервного фонда правительства пойдут в том числе на проведение ежегодных межрейсовых ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов – "Суворовец" и "Справедливый".
Помимо этого, за счёт федеральных средств, выделенных Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии, будут профинансированы морские экспедиционные исследования по оценке запасов лососёвых на Дальнем Востоке и пелагических рыб, например салаки, в Балтийском море.
Уточняется, что работа ведётся в рамках государственных программ "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".