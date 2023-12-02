МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Около трети миллиарда рублей будет выделено на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Россиян предупредили о возможном росте цен на рыбу

"В 2023 году на развитие различных направлений рыбохозяйственного комплекса страны будет выделено около трети миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства из резервного фонда правительства пойдут в том числе на проведение ежегодных межрейсовых ремонтов и технического обслуживания двух ледокольных спасательных судов – "Суворовец" и "Справедливый".

Помимо этого, за счёт федеральных средств, выделенных Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии, будут профинансированы морские экспедиционные исследования по оценке запасов лососёвых на Дальнем Востоке и пелагических рыб, например салаки, в Балтийском море.

Уточняется, что работа ведётся в рамках государственных программ "Развитие рыбохозяйственного комплекса" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".