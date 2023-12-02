ВАШИНГТОН, 2 дек — ПРАЙМ. США на сегодняшний день не производят ни одного передового чипа для систем искусственного интеллекта (ИИ) на своей территории, заявила глава американского Минторга Джина Раймондо. Baidu сменила американского поставщика чипов на китайского, сообщили СМИ

"Да, мы хотим создать рабочие места в США. Да, нам необходимо развивать производство в США. Однако в фундаментальном отношении это является инициативой, отвечающей интересам нацбезопасности страны. В действительности США сегодня не производят ни одного передового чипа на своей территории", — сказала Раймондо, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Рейгановского форума по национальной обороне в Калифорнии.

Она добавила, что даже чипы, поступающие на рынок под брендом американской технологической компании Nvidia, "все до одного" производятся на Тайване.

"Полагаю, мне не нужно объяснять кому-либо в данной аудитории, какие риски сопряжены с Тайванем или Китаем. Поэтому я сделаю все для того, чтобы распределить имеющийся у нас капитал, проявлю креативный подход и сделаю так, что каждый получит хорошее финансирование", — отметила Раймондо, говоря о перспективах развития данной отрасли на американской территории.

В конце октября СМИ писали, что американская Nvidia прекратила принимать заказы от предприятий КНР на производство новых чипов из-за введенных администрацией США экспортных ограничений.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.