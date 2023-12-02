Глава Минторга США: Америка не производит сегодня чипы для ИИ на территории
ВАШИНГТОН, 2 дек — ПРАЙМ. США на сегодняшний день не производят ни одного передового чипа для систем искусственного интеллекта (ИИ) на своей территории, заявила глава американского Минторга Джина Раймондо.
"Да, мы хотим создать рабочие места в США. Да, нам необходимо развивать производство в США. Однако в фундаментальном отношении это является инициативой, отвечающей интересам нацбезопасности страны. В действительности США сегодня не производят ни одного передового чипа на своей территории", — сказала Раймондо, выступая в рамках дискуссии, организованной на площадке Рейгановского форума по национальной обороне в Калифорнии.
Она добавила, что даже чипы, поступающие на рынок под брендом американской технологической компании Nvidia, "все до одного" производятся на Тайване.
"Полагаю, мне не нужно объяснять кому-либо в данной аудитории, какие риски сопряжены с Тайванем или Китаем. Поэтому я сделаю все для того, чтобы распределить имеющийся у нас капитал, проявлю креативный подход и сделаю так, что каждый получит хорошее финансирование", — отметила Раймондо, говоря о перспективах развития данной отрасли на американской территории.
В конце октября СМИ писали, что американская Nvidia прекратила принимать заказы от предприятий КНР на производство новых чипов из-за введенных администрацией США экспортных ограничений.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231202/842440966.html