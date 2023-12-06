МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Санкции не привели к краху российской экономики, заявил Мишустин

Премьер напомнил, что вначале Россия закупала гражданские самолеты за рубежом, но при этом уже работала над перезапуском собственной индустрии. "На первом этапе для решения этой задачи использовались советские заделы. Максимально привлекали к кооперации и зарубежных партнёров", — рассказал он.

"В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе — отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, всё непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают. Уверен, что и вы можете внести свой вклад", — заявил он.

По словам Мишустина, сегодня в России создается полная линейка машин, необходимая стране — ближне- и среднемагистральные самолёты — Суперджет и МС-21, региональные — Ил-114 и Ладога, дальнемагистральный Ил-96, замена "кукурузника" "Байкал".

"Самые перспективные направления — развитие не только традиционной линейки. Но и беспилотных систем. Сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов. А также — конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке. Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок", — сказал премьер.

Мишустин также отметил, что портфель заказов по гражданским судам, которые необходимы для исследований, рыболовного промысла, круизного флота, составляет 985 единиц до 2035 года.

"По судостроению нам предстоит большой шаг в будущее. Таких темпов развития не было с советских времен. Гражданский сегмент отрасли — это исследовательские суда, техника для месторождений, рыбопромысловый флот, а также грузовой, пассажирский и круизный флот. И, конечно, наши флагманы — дизельные и атомные ледоколы. Кстати, строить последние до сих пор умеем только мы. Россия единственная обладательница подобных высоко-технологичных судов", — сказал он.