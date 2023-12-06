НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — ПРАЙМ. Индия в период с апреля по сентябрь текущего финансового года сократила импорт угля на 5%, до 125,2 миллионов тонн, заявил министр угольной промышленности страны Пралхад Джоши. Минтранс рассказал, как нарастить экспорт угля, ориентируясь на опыт КНР

"В текущем 2023-24 году импорт угля по состоянию на сентябрь 2023 года составил 125,21 тонны, что на 5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года", — сказал министр, выступая в парламенте страны.

Министр также отметил, что в текущем финансовом году план добычи угля в стране составляет 1,01 миллиарда тонн, а в 2025-2026 годах компания Coal India Ltd планирует также добыть по 1 миллиарду тонн.

Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира. Министерство угольной промышленности Индии ранее заявило, что планируется увеличить добычу угля внутри страны и прекратить импорт энергетического угля к 2024-2025 финансовому году (начало — 1 апреля 2024 года).