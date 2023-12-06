2023-12-06T14:16:22+03:00
2023-12-06T14:16:22+03:00
2023-12-06T14:16:22+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231206/842475923.html
Индия сократила импорт угля на пять процентов
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индия в период с апреля по сентябрь текущего финансового года сократила импорт угля на 5%, до 125,2 миллионов тонн, заявил министр угольной промышленности страны Пралхад Джоши. "В... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, промышленность, новости, индия, импорт, уголь
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867346.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867346.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867343.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867343.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867340.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83286/73/832867340.jpg
https://1prime.ru/transport/20231204/842452357.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — ПРАЙМ. Индия в период с апреля по сентябрь текущего финансового года сократила импорт угля на 5%, до 125,2 миллионов тонн, заявил министр угольной промышленности страны Пралхад Джоши.
"В текущем 2023-24 году импорт угля по состоянию на сентябрь 2023 года составил 125,21 тонны, что на 5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года", — сказал министр, выступая в парламенте страны.
Министр также отметил, что в текущем финансовом году план добычи угля в стране составляет 1,01 миллиарда тонн, а в 2025-2026 годах компания Coal India Ltd планирует также добыть по 1 миллиарду тонн.
Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира. Министерство угольной промышленности Индии ранее заявило, что планируется увеличить добычу угля внутри страны и прекратить импорт энергетического угля к 2024-2025 финансовому году (начало — 1 апреля 2024 года).