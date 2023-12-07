ЭР-РИЯД, 7 дек — ПРАЙМ. Новые санкции в отношении импорта алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, обсуждались не первый месяц, российские компании, которые работают в данном секторе, осознают все риски, которые стоят перед ними, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД ответили на попытки ЕК ввести запрет на продажу российских алмазов

Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, отмечается в документе.

"Санкции по алмазам — это не новость. Обговаривается, и понятно, что достаточно подробно не первый месяц, и соответственно, наши компании, которые работают в секторе, прекрасно отдают отчёт себе в тех рисках, которые перед ними стоят, и естественно пытаются хеджировать эти риски. Поэтому это не новость", — сказал Песков журналистам.