ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — ПРАЙМ. Загрузка судостроительных заводов на Дальнем Востоке в третьем квартале достигла максимума за три года из-за большого числа внутренних заказов, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России. В Минпромторге рассказали о пользе расширения перечня судового оборудования

"На Дальнем Востоке загрузка судостроительных предприятий достигла максимального уровня за три года. Причиной стала высокая обеспеченность заводов внутренними заказами, в том числе на строительство краболовов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на начало октября, приморские рыбоперерабатывающие компании активно брали кредиты на строительство краболовных судов по программе инвестквот. В результате в Приморье рос кредитный портфель корпоративного сектора, несмотря на ужесточение условий банковского кредитования вслед за повышением ключевой ставки.

По данным доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", в октябре судостроительный завод в Приморье завершил корпус последнего из восьми краболовов, в Хабаровском крае в ноябре завершили постройку двух плавучих причалов, продолжилась достройка грузопассажирского парома. Кроме того, завод в Хабаровском крае принял на доковый ремонт и сервисное обслуживание на зиму в три раза больше судов, чем обычно.

В докладе также отмечается, что на одном из предприятий Приморья была нехватка заказов из-за возобновления ремонта в странах Азии. Отдельные рыбопромысловые компании прибегали к этим работам за рубежом из-за проблем с доставкой запчастей, дорогого ремонта и недостатка квалифицированных специалистов.