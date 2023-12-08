МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в начале декабря 2023 года наблюдает снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем, для стабилизации рынка развивается биржевая торговля этой продукцией, сообщило ведомство. Хуснуллин назвал причины подорожания строительства в России

"По данным ФАС России, по состоянию на 6 декабря, наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем 2023 года…. Для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией", — говорится в сообщении ФАС.

Также служба отметила, что продолжается проработка вопроса об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры.

В октябре ФАС возбудила дело против группы компаний "Промсорт" из-за повышения цен на арматуру на 25%. Служба отметила, что установленная группой компаний "Промсорт" (в нее входят "Промсорт", "Промсорт-Тула", "Промсорт-Калуга", "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.

В ноябре ФАС поделилась ожиданиями по росту объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшению ситуации на данном рынке. Затем поставщик арматуры "Промсорт" вышел на торги Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ). Компания поделилась, что планирует ежегодно продавать через биржу не менее 150 тысяч тонн продукции.