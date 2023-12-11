МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минэнерго России и нефтяникам необходимо согласовать баланс производства зимнего дизтоплива на весь сезон спроса, до конца марта, сообщается на сайте российского правительства. Молдавские аграрии потребовали обещанное Румынией дизтопливо

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел 11 декабря совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Представители Минэнерго и Минсельхоза отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита, говорится в сообщении. В большей части регионов продолжается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой. Уточняется, что цены на топливо не превышают прогнозной инфляции по итогам года.

"Минэнерго совместно с нефтяными компаниями необходимо согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива в стране на весь сезон спроса (до конца марта)", — говорится в сообщении.

Также вице-премьер поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах.

Кроме этого, правительство России рекомендовало нефтяникам увеличить предложение зимнего дизельного топлива на биржевых торгах.

"По информации Минэнерго, по итогам ноября текущего года произведено больше зимнего дизельного топлива, чем за аналогичный период прошлого года", — уточнили в кабмине. Общие запасы бензина и дизельного топлива сохраняются на высоком уровне, сказано в сообщении.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности была введена заградительная пошлина на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года. Под уплату сбора попадают предприятия с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.