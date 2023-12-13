НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек — ПРАЙМ. Индия к 2029-2030 годам намерена увеличить добычу угля и добыть 1,5 миллиарда тонн угля, сообщил министр угля и шахт Пралхад Джоши. Индия сократила импорт угля на пять процентов

Ранее Джоши рассказал, что в текущем финансовом году план добычи угля в стране составляет 1,01 миллиарда тонн, а в 2025-2026 годах компания Coal India Ltd планирует также добыть по 1 миллиарду тонн.

"Существуют планы по увеличению добычи угля для удовлетворения растущего спроса. По оценкам, к 2029–2030 годам он составит 1,5 миллиарда тонн. Для беспрепятственной транспортировки угля конечным потребителям также предпринимаются шаги по улучшению инфраструктуры перевозок с помощью новых железнодорожных проектов и механизированной погрузки угля в рамках проектов обеспечения связи первой мили", — заявил министр в ходе обсуждения в верхней палате парламента Индии.

Джоши добавил, что "правительство инициировало несколько шагов по увеличению внутренней добычи угля в стране, чтобы достичь самообеспеченности", в частности упрощение административных барьеров, такие как оформление "единого окна" и поправку к закону о горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, позволяющую закрытым рудникам продавать до 50% своей годовой продукции после удовлетворения требований предприятий конечного использования.

"Coal India Limited планирует увеличить добычу угля за счет расширения шахт, открытия новых шахт, механизации и модернизации своих шахт", — отметил министр.

Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира. Министерство угольной промышленности Индии ранее заявило, что планируется увеличить добычу угля внутри страны и прекратить импорт энергетического угля к 2024-2025 финансовому году (начало — 1 апреля 2024 года).