МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 57 тысяч баррелей в сутки к уровню октября — до 27,84 миллиона баррелей, при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,666 миллиона баррелей в сутки, следует из данных декабрьского доклада ОПЕК. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне организации в 2023 году

"По данным вторичных источников, в ноябре 2023 года общий объем добычи нефти ОПЕК составил 27,84 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 57 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти увеличилась в основном в Венесуэле, Ливии и Кувейте, в то время как в Ираке, Анголе и Нигерии добыча снизилась", — говорится в докладе.

Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 22,75 миллиона баррелей в сутки при целевых 25,416 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,666 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней.

ОПЕК+ в 2023 году сокращает добычу нефти, установив квоты на два миллиона баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. С начала 2024 года квоты снизятся еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки. У ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, есть добровольные сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, они действуют до конца 2024 года.

Помимо этого сейчас Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу на миллион баррелей в сутки, а Россия — экспорт на 300 тысяч. В первом квартале 2024 года к этим мерам добавятся добровольные сокращения добычи другими странами ОПЕК+ на 700 тысяч баррелей в сутки, а РФ увеличит сокращение экспорта до 500 тысяч.