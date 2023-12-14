МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Продажи коньяка в России в январе-ноябре выросли на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, водки, напротив, немного сократились — на 0,9%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Минфин предложил поднять минимальные цены на водку и коньяк

По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 12,137 миллиона декалитров, водки — 68,253 миллиона декалитров.

Ведомство также приводит данные за ноябрь — так, за месяц этих алкогольных напитков было продано 1,184 миллиона (+7,2% по сравнению ноябрем прошлого года) и 6,155 миллиона декалитров (-1,8%) соответственно.

Также продажи виноградных вин возросли за январь-ноябрь на 5,7%, до 50,925 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 9,6%, до 16,386 миллиона, ликерных вин — на 63,3%, до 1,07 миллиона декалитров.

В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за январь-ноябрь на 4,1%, до 201,233 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 16,3% — до 15,775 миллиона декалитров.