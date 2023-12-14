МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Промышленные и производственные сектора продемонстрировали действительно удивительную устойчивость к внешним шокам, сообщил РИА Новости сооснователь и гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром", председатель комитета "Опоры России" по финрынкам Павел Самиев. ЕАЭС утвердил перечень финорганизаций для содействия промкооперации

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, подводя итоги года, сообщил, что в стране растет промышленное производство (3,6%), а также обрабатывающая промышленность (7,5%).

"Российская экономика и особенно — промышленность, производственные сектора действительно продемонстрировали удивительную устойчивость к внешним шокам, а с другой стороны, потенциал расширения производства, адаптивность к изменению логистики и спроса. И в этом году большинство секторов промышленности растут впечатляющими темпами; и это далеко не только отрасли, связанные с ВПК", — сказал эксперт.

По его словам, столь высокий рост, хорошую динамику промышленности и экономики в целом оценивают даже как определенный "перегрев": "такой позиции, например, придерживается и Банк России, а также некоторые российские и мировые экономисты".

"В том числе можно услышать аргумент, что рекордно низкая безработица, использование бюджетного импульса для формирования спроса в промышленности, рост реальных зарплат в том числе в госсекторе могут впоследствии обернуться проблемами экономики. Не соглашусь: рост экономики без "пузыря" и высокой инфляции может быть даже при достижении уровня потенциального ВВП (при минимальной безработице), российский бюджет не стал проблемным, дефицит умеренный, а возможности наращивания госдолга пока вполне хорошие", — добавил Самиев.

По последним данным Росстата, промышленное производство в России в октябре выросло на 5,3% в годовом выражении. При этом обрабатывающая промышленность показала в годовом выражении рост на 9,5%. Министерство экономического развития прогнозирует рост показателя по итогам текущего года на 3,6%.