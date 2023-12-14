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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231214/842569196.html
Путин назвал условие для снижения цен на российские авто
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АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, рост производства может поспособствовать снижению цен на продукцию, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил, что... ПРАЙМ, 14.12.2023
авто, бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, автомобили, автопроизводство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, рост производства может поспособствовать снижению цен на продукцию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что рост цен на автомобили в 40 процентов — это много.
"Но "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле", — добавил он.
Глава государства выразил надежду, что путь, по которому идет "АвтоВАЗ", приведет к снижению цен и развитию собственных платформ.