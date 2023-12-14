МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. АО "АвтоВАЗ" справляется с выпуском автомобилей, рост производства может поспособствовать снижению цен на продукцию, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus

Путин отметил, что рост цен на автомобили в 40 процентов — это много.

"Но "АвтоВАЗ", надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что производитель добывает импортные компоненты, но уже по другой цене, и это ведет к подорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество, а чем больше, тем дешевле", — добавил он.

Глава государства выразил надежду, что путь, по которому идет "АвтоВАЗ", приведет к снижению цен и развитию собственных платформ.