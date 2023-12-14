МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Необходимо поддержать создание в Шебекино особой экономической зоны, правительство внесет соответствующее предложение, заявил президент России Владимир Путин. В России упростили переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг

В ходе большой пресс-конференции директор местного завода обратился к главе государства с просьбой ввести в Шебекино ОЭЗ и помощь восстановиться после атак ВСУ.

"Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создания там такой зоны надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — ответил Путин.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион ждет решение правительства по созданию ОЭЗ.