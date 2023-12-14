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2023
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В Шебекино создадут особую экономическую зону, заявил Путин
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Необходимо поддержать создание в Шебекино особой экономической зоны, правительство внесет соответствующее предложение, заявил президент России Владимир Путин. В ходе большой... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , экономика, промышленность, новости, владимир путин, особая экономическая зона, шебекино
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Необходимо поддержать создание в Шебекино особой экономической зоны, правительство внесет соответствующее предложение, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе большой пресс-конференции директор местного завода обратился к главе государства с просьбой ввести в Шебекино ОЭЗ и помощь восстановиться после атак ВСУ.
"Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создания там такой зоны надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — ответил Путин.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион ждет решение правительства по созданию ОЭЗ.