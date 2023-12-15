МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году и достигнет нового максимума в 8,5 миллиарда тонн, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ждет рекордного объема добычи нефти в мире в 2023 году

"Ожидается, что в 2023 году мировой спрос на уголь увеличится лишь незначительно – на 1,4%, хотя и достигнет нового рекордного максимума в 8 536 миллиона тонн", — пишет МЭА в своём докладе Coal 2023 добавляя, что глобальный спрос на уголь продолжит двигаться на восток — Китай, Индия и страны АСЕАН вместе взятые будут потреблять три четверти мирового спроса.

"В абсолютном выражении спрос на уголь в 2023 году, по оценкам, больше всего вырастет в Китае (рост на 220 миллионов тонн, или 4,9%), за ним следуют Индия (рост на 98 миллионов тонн, или 8%) и Индонезия (рост на 23 миллионов тонн, или 11%). Наибольшее снижение ожидается в Европейском Союзе (на 107 миллионов ​​тонн, или 23%) и в США (на 95 миллионов тонн, или 21%), что обусловлено главным образом электроэнергетическим сектором, а также слабой промышленной активностью", — делится прогнозами МЭА.

Также в докладе прогнозируется, что в период с 2024 года по 2026 год будет наблюдаться тенденция на снижение мирового спроса на уголь.

Ожидаемый агентством рост спроса в Индии и странах АСЕАН будет компенсирован спадом в Европейском Союзе и США, а Китай останется решающим игроком, определяющим тенденцию мирового спроса на уголь.