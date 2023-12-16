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2023
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Российские предприятия завершают год с рекордным оптимизмом, сообщили СМИ
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Российский нефинансовый бизнес-сектор заканчивает текущий год с высокими оптимистичными ожиданиями, сообщает РБК со ссылкой на данные ежемесячных конъюнктурных опросов, проводимых... ПРАЙМ, 16.12.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, промышленные предприятия, оптимизм у бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский нефинансовый бизнес-сектор заканчивает текущий год с высокими оптимистичными ожиданиями, сообщает РБК со ссылкой на данные ежемесячных конъюнктурных опросов, проводимых независимо друг от друга ЦБ РФ и Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
"Итоги 2023 года свидетельствуют об уверенном восстановлении оптимизма отечественных предприятий в завершающемся году после шоков 2022 года", — пишет РБК, ссылаясь на Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
Отмечается, что среднегодовое значение индекса промышленного оптимизма, который определяют по конъюнктурным опросам промпредприятий, составило в текущем году чуть менее 20 пунктов из 100 возможных. При этом за всю историю проводимых с 1992 года наблюдений индекс поднимался выше только в 2007 и 2021 годах.
Сводный индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в 2023 году достиг среднегодового значения в 6,7 пункта, что стало максимальным показателем за десять лет. Индекс демонстрировал рост четыре месяца подряд и в декабре увеличился до 7,6 пункта по сравнению с 6,8 в ноябре.