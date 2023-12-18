МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что необходимо наращивать объемы производства зимнего дизтоплива, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"С бензином сейчас точно проблем нет, цены в оптовом сегменте снижаются очень сильно. Для зимнего дизеля нужно увеличить объем производства", — сказал он, комментируя необходимость в повышении нормативов продаж топлива на бирже.

Шасколькский также напомнил, что произведенное в РФ зимнее дизтопливо почти не экспортируется и реализуется только на внутреннем рынке.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. В начале октября уже был принят ряд дополнительных системных мер. Среди них — в увеличение нормативов обязательных продаж автомобильного топлива на бирже. Минимальная доля продажи бензина Аи-95 увеличивается до 15% с 13% от общего объема производства, дизельного топлива — до 12,5% с 9,5%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял и запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.