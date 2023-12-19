МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Немецкий производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестфонду Can Holding, по мнению участников рынка, на этой базе новый владелец сможет организовать не только выпуск техники под своими брендами, но и контрактное производство для других компаний, сообщает газета "Коммерсант". СМИ: западные компании, покинувшие Россию, заявили о миллиардах убытков

Ранее компания S8 Capital в апреле сообщала РИА Новости о приобретении российских активов немецкого концерна Bosch в городе Энгельс. В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления. В декабре планировался запуск контрактного производства электроинструментов METEOR Tech Engels (ранее ООО "Бош Пауэр Тулз") и "Интерскол" на заводе в Энгельсе, ранее выпускавшем продукцию под маркой Bosch.

"Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом, рассказал учредитель производителя бытовой техники Jacky"s Гусейн Иманов. По его информации, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding "предложил вдвое больше". Господин Иманов добавил, что Bosch уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ритейлерам. Они также "частично курировали параллельные поставки", — пишет издание со ссылкой на источник.

По словам источника газеты, Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами: Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие. Также в качестве контрактного производства мощности могут предоставляться другим вендорам. Согласно условиям сделки, обратный выкуп не предполагается.

Также еще два источника издания подтвердили, что Can Holding находится "на финальной стадии сделки". По словам одного из них, немецкая компания была готова расстаться с заводом за 20 миллионов долларов, "однако фонд предложил даже больше", сделка проходит одобрение ФАС. Источник предположил, что сделка может быть "фиктивной", так как оборудование изношено и не предназначено для техники другого бренда.

Как уточняется, компания Hisense отказалась от комментариев. В ООО "БСХ бытовые приборы", ФАС и Can Holding не ответили на запрос газеты.

"К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Также турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции", — полагает представитель поставщика бытовой техники "Марвел-Дистрибуции".

По словам гендиректора бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина, если турецкому инвестфонду удастся запустить контрактное производство бытовой техники с качеством немецкого бренда, то многим российским брендам были бы интересны эти мощности, так как в России на данный момент не хватает качественных заводов по контрактному производству.