2023-12-21T10:38:20+03:00
2023-12-21T10:38:20+03:00
2023-12-21T10:38:20+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231221/842630259.html
"Арнест" откроет производство косметических брендов на заводе Oriflame
Промышленность
Новости
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Группа компаний "Арнест" приобрела фабрику в Ногинске у Oriflame и планирует использовать ее для контрактного производства косметических брендов, сообщил президент группы Алексей... ПРАЙМ, 21.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, косметика, производство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Арнест" приобрела фабрику в Ногинске у Oriflame и планирует использовать ее для контрактного производства косметических брендов, сообщил президент группы Алексей Сагал в беседе с РБК.
"Это перспективные мощности, которые надо довести до ума и дать возможность российским компаниям размещать там свои заказы. Обычно брендовые компании не пускают на свои заводы конкурентов. Но мы не считаем наших заказчиков своими конкурентами — приходите, заказывайте, можем работать в долгосрочной перспективе", — заявил Сагал.
По данным издания, сделка между Oriflame и "Арнестом" обошлась в 28 миллионов евро. Завод был выкуплен за 25 миллионов евро, а оставшиеся 2,6 миллиона евро были зачтены в качестве кредиторской задолженности за логистическое оборудование.
Сагал подчеркнул, что до приобретения завода у Oriflame его загрузка составляла десять процентов, после передачи активов она увеличилась вдвое.
Компания "Арнест" лидирует среди производителей парфюмерно-косметической продукции в аэрозолях: компания занимает в этом сегменте долю более 65 процентов на российском рынке, заключили в издании.