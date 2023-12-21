МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа компаний "Арнест" приобрела фабрику в Ногинске у Oriflame и планирует использовать ее для контрактного производства косметических брендов, сообщил президент группы Алексей Сагал в беседе с РБК. Российская косметика не уступает по качеству западной, заявил Мантуров

"Это перспективные мощности, которые надо довести до ума и дать возможность российским компаниям размещать там свои заказы. Обычно брендовые компании не пускают на свои заводы конкурентов. Но мы не считаем наших заказчиков своими конкурентами — приходите, заказывайте, можем работать в долгосрочной перспективе", — заявил Сагал.

По данным издания, сделка между Oriflame и "Арнестом" обошлась в 28 миллионов евро. Завод был выкуплен за 25 миллионов евро, а оставшиеся 2,6 миллиона евро были зачтены в качестве кредиторской задолженности за логистическое оборудование.

Сагал подчеркнул, что до приобретения завода у Oriflame его загрузка составляла десять процентов, после передачи активов она увеличилась вдвое.

Компания "Арнест" лидирует среди производителей парфюмерно-косметической продукции в аэрозолях: компания занимает в этом сегменте долю более 65 процентов на российском рынке, заключили в издании.