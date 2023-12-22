МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские производители не хотят прекращать импорт некоторых видов стальной продукции из России, потому что без этого их бизнес-модель потеряет смысл, новый пакет санкций ЕС это продемонстрировал, сообщило издание Der Spiegel. Против российской нефти включили новые санкции, пишет СМИ

Согласно информации в статье, решение ЕС продлить льготный период для импорта в союз российских стальных полуфабрикатов ("слабов" — ред.) вызвало негативную реакцию со стороны представителей европейской сталелитейной промышленности

"Невыносимо, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда", — сетует генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт.

Сообщается, что изначально льготный период для ввоза вышеупомянутой продукции должен был истечь осенью 2024 года, но некоторые европейские производителей, использующие российскую продукцию для производства, "оказали давление" на свои правительства. Издание процитировало европейских дипломатов, отметивших, что в ходе консультаций по новому санкционному пакету представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, но Германия был против.

Более того, на данный момент российские "слябы" составляют порядка 56% в европейском импорте, что превышает даже досанкционный уровень.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам.