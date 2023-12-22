МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию и создании условий для ее приоритетного использования. ГД приняла закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию

В этих целях документ дополняет закон "О промышленной политике в РФ" рядом понятий, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции".

При этом Минпромторг России будет вести реестр российской промышленной продукции и определять образец, порядок использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр станет основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином.

С учетом изменения понятийного аппарата актуализируются обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики.

Новый закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц).

Новый закон должен вступить в силу c 1 июля 2024 года.