2023-12-22T15:06:30+03:00
2023-12-22T15:06:30+03:00
2023-12-22T15:06:30+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231222/842646995.html
Правительство выделит средства на поддержку промышленных предприятий
Промышленность
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Правительство РФ выделит средства на капитализацию Фонда развития промышленности, это позволит профинансировать не менее 7 инвестиционных проектов, связанных с созданием и... ПРАЙМ, 22.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, промышленность, поддержка, правительство
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит средства на капитализацию Фонда развития промышленности, это позволит профинансировать не менее 7 инвестиционных проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В условиях внешнего давления необходимо продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать и внедрять прорывные технологии и инновации и в кратчайшие сроки выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического суверенитета. Для этого правительство выделит еще более 7,5 миллиардов рублей на капитализацию Фонда развития промышленности", — сказал он на заседании кабмина в пятницу.
Ранее Совфед одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию и создания условий ее приоритетного использования.