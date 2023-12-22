МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит средства на капитализацию Фонда развития промышленности, это позволит профинансировать не менее 7 инвестиционных проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. СФ одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию

"В условиях внешнего давления необходимо продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать и внедрять прорывные технологии и инновации и в кратчайшие сроки выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического суверенитета. Для этого правительство выделит еще более 7,5 миллиардов рублей на капитализацию Фонда развития промышленности", — сказал он на заседании кабмина в пятницу.

Ранее Совфед одобрил закон о мерах стимулирования спроса на промышленную продукцию и создания условий ее приоритетного использования.