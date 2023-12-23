МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" по гособоронзаказу Олег Фролов задержан и заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Суд приговорил к 12 годам колонии экс-министра Абызова

Ведомство уточняет, что фигурантов дела трое — сам Фролов, а также индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления, в ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей.

Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.