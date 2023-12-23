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Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
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Заместитель генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" по гособоронзаказу Олег Фролов задержан и заключен под стражу по обвинению в... ПРАЙМ, 23.12.2023
экономика, промышленность, новости, впк, роскосмос, криминал, следственный комитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" по гособоронзаказу Олег Фролов задержан и заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Ведомство уточняет, что фигурантов дела трое — сам Фролов, а также индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации.
По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления, в ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей.
Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.