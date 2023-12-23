БАНГИ, 23 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что если российская сторона хочет укрепить экономическое сотрудничество с Банги путем добычи алмазов, то нужно вести переговоры с соответствующими министерствами в ЦАР. Россия направила ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи

"Любая страна, которая хочет помочь нам придать цену нашим ресурсам, чтобы позволить извлечь из этого выгоду, развивать нашу страну и получать преимущества, чтобы повысить уровень благосостояния населения ЦАР, — мы открыты к этому. Если Российская Федерация намерена укреплять свое дальнейшее экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов — пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами", — сказала министр, отвечая на вопрос, планирует ли Банги вести переговоры с российскими компаниями о добыче алмазов в ЦАР российскими компаниями.

В феврале посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона намерена помогать ЦАР легализовать экспорт центральноафриканских алмазов.