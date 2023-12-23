2023-12-23T19:28:15+03:00
2023-12-23T19:28:15+03:00
2023-12-23T19:28:15+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231223/842653037.html
Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
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Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до июля 2024 года. "Правительство в рамках последовательной политики по регулированию... ПРАЙМ, 23.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, правительство, квота на экспорт лома, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ сообщило, что продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до июля 2024 года.
"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Она будет действовать до 30 июня 2024 года", — говорится в сообщении кабмина РФ.
В сообщении правительства указывается, что экспортная квота составит 600 тысяч тонн.
В 2021-2023 годах правительство России вводило временные вывозные пошлины на черные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на данную продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырье, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.