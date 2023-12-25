МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Россия по производству вооружений сейчас опережает Запад, заявил Мантуров

"Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК", — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран.

"Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны", — подчеркнул вице-премьер.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.