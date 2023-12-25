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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231225/842656345.html
Мантуров заявил о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран
Промышленность
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Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, промышленность, новости, денис мантуров, шпионаж, промышленный шпионаж
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК", — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран.
"Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны", — подчеркнул вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.