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2023
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Мантуров назвал отрасли промышленности, где удалось достичь прорыва
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году,... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, промышленность, новости, промышленность, денис мантуров, минпромторг рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Электронное машиностроение, мало- и среднетоннажная химия, станкостроение и отрасль авиационных беспилотников получили резкое развитие в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В этом году мы фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей: мало-и среднетоннажной химии. Ожидаем, что в 2023 году рост выпуска такой продукции составит 10%. Кроме того, однозначно можно сказать, что текущий год стал трамплином для развития станкостроения", — отметил он, отвечая на вопрос о прорывах, случившихся в промышленности в 2023 году.
"Что касается производства БАС (беспилотные авиационные системы — ред.), где также удалось достичь существенных результатов, то точные цифры по производству в этом году назвать пока сложно, рынок еще в стадии формирования. Однако два крупнейших производителя беспилотников — ГК "Геоскан" и "Аэромакс" — отмечают рост их выпуска по итогам года", — добавил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.