МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производство минеральных удобрений в РФ в 2023 г вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллионов тонн, при этом их совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Литва увеличила покупку у России удобрений до максимума с марта 2022 года

"Плановый выпуск за 2023 год составит 58,5 миллионов тонн в физическом весе, что на 8% больше объема 2022 года, в котором выпустили 54,3 миллиона тонн", — сказал он, отвечая на вопрос о минеральных удобрениях.

"Кстати, мы входим в число мировых лидеров на рынке минеральных удобрений как по объемам экспорта, так и по качеству нашей продукции. Крупнейшие потребители российских минеральных удобрений — Бразилия, Индия и, кстати, даже США — не собираются отказываться от таких высококачественных продуктов. Совокупный экспорт по итогам года может составить до 33,6 миллиона тонн, что на 5% больше объема прошлого года", — рассказал он.

Мантуров также рассказал, сколько минудобрений планируется произвести и экспортировать в 2024 году.

"У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году — это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно", — рассказал вице-премьер.

По его словам, в 2023 году производство вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллиона тонн, совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году рост может составить 2,6% и 4,2% соответственно.

При этом в текущем году, по словам Мантурова, была проделана существенная работа по созданию новых возможностей по перевалке минудобрений в портах. Произошла переориентация с портов Прибалтики в порты РФ, что важно для развития отрасли и экономической безопасности страны в целом, уточнил он.

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