МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию. Документ разместили на официальном портале правовой информации. Во Франции отметили быстрый темп развития российской экономики

Он вносит дополнения в закон "О промышленной политике в РФ" несколькими понятиями, в том числе "российская промышленная продукция", "производитель российской промышленной продукции", "цифровой паспорт промышленной продукции".

Минпромторг РФ займется реестром отечественной промпродукции и определением образца, порядка использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция". Внесение продукции в реестр будет являться основанием для использования этого логотипа для поддержания интереса к российской промышленной продукции и ее продвижения на рынке. Для включения в реестр продукция должна соответствовать критериям, утвержденным кабмином.

В соответствии с корректировкой понятийного аппарата были актуализированы обозначенные в законе цели, задачи и принципы промышленной политики. При этом правительству РФ предоставляются полномочия устанавливать требования о приоритетном порядке приобретения, использования и реализации отечественной продукции, пояснял первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Закон также предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Речь идет о формировании единого механизма идентификации товаров и аккумулирования данных о мерах поддержки производителей и заказчиков, работающих по 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере госзакупок) и 223-ФЗ (о закупках отдельных видов юрлиц), отмечал Осьмаков. Цифровые паспорта, которые будут открыты для пользователей электронных площадок, по его словам, помогут подобрать аналоги импорта и покажут возможность экономить на закупках.

Документ вступает в силу c 1 июля 2024 года.