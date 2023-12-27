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2023
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Бунт машин. Робот напал на сотрудника завода Tesla, пишет Daily Mail
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Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Робот напал на... ПРАЙМ, 27.12.2023
новости, экономика, мировая экономика, промышленность, сша, tesla, робот, нападение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.
"Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе", — пишет издание.
Как пишет газета, инцидент произошел в 2021 году, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью.
Как сообщила изданию представляющая интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр, она считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчетах.