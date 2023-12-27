МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Недропользователи Ковыктинского и Полмостундровского месторождений лития намерены уже в наступающем году перейти к опытно-промышленной добыче, рассказал в ходе брифинга глава Роснедр Евгений Петров. Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти и конденсата в России

"В начале этого года было проведено два крупных аукциона по литию, это Полмостундровское и Ковыктинское месторождения. Идёт очень динамичная геологоразведка, мы практически идём на грани своих возможностей, чтобы успевать за возможностями недропользователей, которые сегодня выполняют работы. Они очень стремительно нацелены, вплоть до того, что уже в следующем году перейти к опытно-промышленной добыче", — рассказал он.