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Глава "Роснедр" рассказал, когда начнется опытно-промышленная добыча лития
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Недропользователи Ковыктинского и Полмостундровского месторождений лития намерены уже в наступающем году перейти к опытно-промышленной добыче, рассказал в ходе брифинга глава... ПРАЙМ, 27.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, роснедра, литий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Недропользователи Ковыктинского и Полмостундровского месторождений лития намерены уже в наступающем году перейти к опытно-промышленной добыче, рассказал в ходе брифинга глава Роснедр Евгений Петров.
"В начале этого года было проведено два крупных аукциона по литию, это Полмостундровское и Ковыктинское месторождения. Идёт очень динамичная геологоразведка, мы практически идём на грани своих возможностей, чтобы успевать за возможностями недропользователей, которые сегодня выполняют работы. Они очень стремительно нацелены, вплоть до того, что уже в следующем году перейти к опытно-промышленной добыче", — рассказал он.