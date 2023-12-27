МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" опроверг возможность прекращения поставок урана из России в США

"По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", — сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.

Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ — как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.