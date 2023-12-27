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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231227/842685679.html
Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
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"Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "По традиции уверенно и полностью выполняем... ПРАЙМ, 27.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, росатом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Росатом" полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ", — сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ — как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.