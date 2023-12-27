МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минпромторг России планирует восстановление машиностроительного завода "Азовмаш" в ДНР и рассматривает различные варианты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В ДНР назвали собранный объем зерновых, зернобобовых и технических культур

В министерстве рассказали, что при его содействии в 2023 году на территории новых субъектов уже запущено 87 предприятий с численностью сотрудников порядка 4 тысяч человек.

"Восстановление ПАО "Азовмаш" также входит в планы по развитию промышленно-производственного комплекса ДНР. В настоящий момент рассматриваются разные сценарии восстановления предприятия", — сообщили в Минпромторге.

Там уточнили, что среди вариантов: восстановление завода тяжелого металлургического машиностроения, возобновление производства подвижного состава (полувагонов, крытых вагонов и цистерн), а также реализация инвестпроекта по созданию индустриального парка на территории производственной площадки ПАО "Азовмаш".