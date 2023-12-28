МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также актуализировать данные по локализации производств, сообщается на сайте кабмина. Мишустин поручил разработать проект развития Росстата

"Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать "дорожные карты" по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях в таких лекарствах и изделиях для планирования процесса их разработки и производства", — говорится в сообщении.

Поручения даны по итогам стратегической сессии "О крупных проектах технологического суверенитета". Срок исполнения — до 1 февраля 2024 года.