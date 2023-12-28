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Мишустин поручил проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также актуализировать данные по... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , экономика, промышленность, новости, россия, минздрав, лекарства, регистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу до 1 февраля проработать механизмы ускоренной регистрации медикаментов, а также актуализировать данные по локализации производств, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву и Минпромторгу поручено проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации медикаментов, актуализировать "дорожные карты" по локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях в таких лекарствах и изделиях для планирования процесса их разработки и производства", — говорится в сообщении.
Поручения даны по итогам стратегической сессии "О крупных проектах технологического суверенитета". Срок исполнения — до 1 февраля 2024 года.