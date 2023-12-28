МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" по итогам 2023 года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние десять лет, говорится в сообщении Минпромторга России. Эксперты сообщили о подорожании японских авто с пробегом из-за санкций

"Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, "АвтоВАЗ" обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние десять лет", — отмечается в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. Его главой является вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В министерстве также отметили, что в марте "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta нового поколения в Тольятти, а в декабре – выпустил опытную партию российского электромобиля Lada e-Largus.

Кроме того, производитель обеспечил технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов, поступательно возвращает в комплектации автомобилей утраченные опции, комплектующие для которых ранее поставлялись из недружественных стран.

"Компания приняла в свой штат более 2,5 тысяч новых сотрудников, полностью выполнила свои социальные обязательства перед коллективом. По итогам 2023 года АО "АвтоВАЗ" обеспечит безубыточность и финансовую стабильность", — подчеркнули в Минпромторге.

При этом совет директоров "АвтоВАЗа" одобрил стратегию развития компании до 2030 года, в ее рамках намечен выпуск 12 новых моделей в различных сегментах и инвестиционную программу на 2024 год: она превысит 40 миллиардов рублей.

Уже известно о трех новинках автоконцерна: Lada Aura, производство которой начнется в сентябре 2024 года, Lada Iskra (2025 год) и новый кроссовер на платформе Vesta (2026 год).

Также совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил производственный план компании на 2024 год в 500 тысяч автомобилей.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. До 2020 года автомобили Niva долгое время выпускались под бредом Chevrolet.