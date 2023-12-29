2023-12-29T13:11:29+03:00
2023-12-29T13:11:29+03:00
2023-12-29T13:11:29+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231229/842708311.html
"Ростех" импортозаместил сервис элементов авиадвигателя SaM146
Промышленность
Новости
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Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в состав "Ростеха") импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 29.12.2023
экономика, промышленность, новости, россия, ростех, одк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в состав "Ростеха") импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, говорится в сообщении Госкорпорации "Ростех".
"Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, что исключит зависимость авиакомпаний-эксплуатантов от зарубежных поставщиков", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что ОДК освоила модульный ремонт электронного блока управления, создала топливные фильтры и уже отгрузила первую партию после испытаний. Ремонтные блоки управления должны быть в эксплуатации в ближайшее время.
Также была сертифицирована модификация SaM146 с альтернативной конструкцией топливного фильтра, и разрабатывается технология промывки этих фильтров. Кроме того, ОДК уже успешно поставила первую партию отечественных свечей зажигания для двигателя SaM146, отмечается в сообщении.
Ранее двигатель SaM146 производился в рамках равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines.