МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в состав "Ростеха") импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, говорится в сообщении Госкорпорации "Ростех". "Ростех" стал совладельцем управляющей компании в области строительства

"Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации "Ростех" импортозаместила сервис ключевых элементов франко-российского авиадвигателя SaM146, что исключит зависимость авиакомпаний-эксплуатантов от зарубежных поставщиков", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ОДК освоила модульный ремонт электронного блока управления, создала топливные фильтры и уже отгрузила первую партию после испытаний. Ремонтные блоки управления должны быть в эксплуатации в ближайшее время.

Также была сертифицирована модификация SaM146 с альтернативной конструкцией топливного фильтра, и разрабатывается технология промывки этих фильтров. Кроме того, ОДК уже успешно поставила первую партию отечественных свечей зажигания для двигателя SaM146, отмечается в сообщении.

Ранее двигатель SaM146 производился в рамках равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines.