МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Активность в производственном секторе России в декабре выросла самыми быстрыми темпами почти за семь лет, передает Reuters со ссылкой на исследование S&P. Росстат подтвердил оценку роста российской экономики в третьем квартале

Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P для обрабатывающей промышленности вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада. Это был самый высокий показатель с января 2017 года.

Производство росло самыми быстрыми темпами за семь месяцев, и количество новых заказов также снова резко увеличилось, однако больший клиентский спрос был в основном сосредоточен на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы падали второй месяц подряд.

Как отмечается, Москва тратит большие средства на производство, вливая деньги в оборонный сектор для наращивания военного производства после начала СВО. Рост сектора в течение почти двух лет с тех пор в значительной степени зависел от внутреннего спроса.

Производители борются с логистическими потрясениями из-за западных санкций и высокой стоимости импортных товаров, чему препятствуют слабый рубль и высокая инфляция. При этом, согласно исследованию, темпы инфляции снижаются.

Несмотря на нехватку рабочей силы и рекордно низкий уровень безработицы в 2,9 процента, компании увеличили численность персонала, чтобы попытаться сократить отставание в работе, при этом оптимизм в отношении будущего сохраняется. Уверенность возникла благодаря запланированным инвестициям в новую продукцию и оборудование, отмечается в материале.