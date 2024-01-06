МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на Северном морском пути в объеме 36 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" подвел итоги года

"Я очень благодарен нашим партнерам — "Газпромнефти", "Лукойлу", "Норникелю", которые нашли возможность уйти с западного направления. Это позволило нам, во-первых, еще до Нового года достичь плановой цифры в 36 миллионов тонн и, во-вторых, увеличить международный транзит до рекордного объема заметно более 2 миллионов тонн", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава "Росатома" добавил, чтокомпания помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину.

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году, напомнил Лихачев.

"Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года", — заключил он.

Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. "Росатом" многие годы полностью выполняет ГОЗ. Сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.

Как отмечал Путин в конце сентября 2023 года в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире.