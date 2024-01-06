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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240106/842739569.html
Лихачев заявил об уверенности в безопасной эксплуатации ЗАЭС
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Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил генеральный... ПРАЙМ, 06.01.2024
экономика, промышленность, новости, россия, заэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"И я могу ответственно сказать, что на сегодняшний день угроза Запорожской атомной станции может происходить только от вооруженного вмешательства ВСУ", — подчеркнул он.