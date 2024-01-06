МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Никаких сомнений в обеспечении безопасной эксплуатации Запорожской АЭС нет, угроза ей может исходить только от вооруженного вмешательства со стороны ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на СМП

"У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"И я могу ответственно сказать, что на сегодняшний день угроза Запорожской атомной станции может происходить только от вооруженного вмешательства ВСУ", — подчеркнул он.