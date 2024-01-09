МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Выпуск вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТФ) на производстве "Полиэф" позволяет "Сибуру" перерабатывать 1,7 миллиарда пластиковых бутылок ежегодно, выпуская 140 тысяч тонн вторичного сырья, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. Названа доля сырья, которым может обеспечить автопром российская нефтехимия

"Сибур" занимается экономикой замкнутого цикла и вовлечением полимерных отходов во вторичную переработку уже почти пять лет. Например, у нас есть один из самых крупных проектов в целом по России — это производство гранулы с вовлечением вторичного сырья Vivilen rPET на нашем предприятии "Полиэф" в Благовещенске (Башкортостан). На нем мы можем производить до 140 тысяч тонн бутылочного ПЭТФ в год с вовлечением до 30% "вторички", — сказал он.

"Фактически вовлекается во вторичную переработку до 34 тысяч тонн вторичного ПЭТФ. Скажу нагляднее — это 1,7 миллиарда пластиковых бутылок ежегодно", — добавил Вернигоров.

По словам собеседника агентства, такие проекты имеют потенциал по масштабированию, не только по ПЭТФ, но и по другим видам полимерной продукции. В целом у "Сибура" в марочном ассортименте Vivilen с вторсырьем около 15 марок полиэтилена, полипропилена, а также полистирола, отметил Вернигоров.

В 2022 году "Сибур" запустил на башкирском предприятии "Полиэф" производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Общая стоимость проекта составила более 4 миллиардов рублей. В его финансировании принял участие в том числе российский Фонд развития промышленности, который предоставил льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.