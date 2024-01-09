МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Потенциал роста переработки полимеров в ближайшие пять лет в России составляет 1,6 миллиона тонн, самая большая его часть в 500 тысяч тонн будет обеспечена за счет импортозамещения готовых изделий, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. В "Сибуре" рассказали о переработке пластиковых бутылок

"В целом российский рынок полимеров обладает потенциалом роста переработки и потребления полимеров примерно 1,6 миллиона тонн в течение ближайших пяти лет", — сказал он.

Из этих 1,6 миллиона тонн порядка 400 тысяч тонн может обеспечить органический рост рынка, например за счет программ господдержки, обновления инфраструктуры. "Еще 500 тысяч тонн — это импортозамещение готовых изделий, которые сейчас заезжают к нам", — добавил Вернигоров.

Также, по его словам, в России сейчас мощности переработчиков полимеров недозагружены на 24%, то есть 360 тысяч тонн может обеспечить расширение экспортного потенциала готовых изделий. Наконец, еще 350 тысяч тонн полимеров может прибавиться за счет замещения традиционных материалов в различных отраслях, поскольку в каких-то сферах применение полимеров снижает стоимость жизненного цикла готового изделия, объяснил Вернигоров.

Ранее член правления — исполнительный директор "Сибура" Павел Ляхович сообщал, что внутреннее потребление базовых полимеров в 2023 году составит 4,3 миллиона тонн и продемонстрирует рост к прошлому году на 10,3%.

"Сибур" — компания глобального нефтехимического сектора. Лидер по производству полимеров и синтетического каучука в России. Продукция компании применяется в строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и автомобилестроении. "Сибур Полилаб" — научно-исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров, принадлежащий "Сибуру".

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