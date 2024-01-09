МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Синтетические алмазы, созданные при помощи новейших технологий, можно отличить от природных камней только благодаря специальной аппаратуре, рассказал РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов. Эксперты оценили темпы развития мирового рынка синтетических алмазов

"Сейчас технологии продвинулись вперед и появился новый способ – CVD, который используется при производстве полупроводников с использованием натурального образца с атомной схемой и плазменного реактора. Это позволило резко снизить стоимость производства и улучшить эстетические качества. До такой степени, что понять происхождение камня можно только с использованием специальной аппаратуры", — сказал эксперт, отвечая на вопрос о современных технологиях синтеза алмазов.

Он также рассказал, когда появились первые технологии по синтезу алмазов в лабораторных условиях и чем эти первые технологии отличались от современных. Так, по словам Севостьянова, внедрение технологических процессов по производству искусственных алмазов началось в 1950-е годы, а в основе синтеза лежал механизм неестественной кристаллизации углерода под огромным давлением и высокой температурой.

Как отметил эксперт, "этот процесс нельзя было назвать экономически эффективным, поэтому до недавнего времени искусственные алмазы использовались в основном в промышленности". По мнению Севостьянова, возникновение новейших экономически выгодных методов синтеза драгоценных камней перевернуло рынок, так как оно поспособствовало проникновению "синтетики" в область производства ювелирных изделий с драгоценными камнями.

Кроме того, эксперт поделился своей оценкой влияния искусственной алмазной продукции на рынок драгоценных камней. "Думаю, что массовое появление искусственных бриллиантов может повлиять на нижний сегмент рынка, но сохранит стоимость в более высоком сегменте", — рассказал он. Под "нижним сегментом" рынка драгоценных камней подразумеваются ювелирные изделия с ними в ценовой категории до тысячи долларов.

"Таким образом, алмазная промышленность начинает свой новый виток развития", — подытожил Севостьянов.