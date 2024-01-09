МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Сибур" разработал в 2023 году ряд технологий производства специальной химии, в частности, Н-бутиллития и тетраизобутирата циркония, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. Спрогнозирована динамика роста переработки полимеров в России

"В 2023 году мы разработали несколько технологий, среди которых: тетраизобутират циркония, Н-бутиллитий, ацетилацетонат никеля. Также мы создали собственные рецептуры каталогизаторов полимеризации, и ведем работу по масштабированию и созданию собственного производства", — сказал он.

Вернигоров отметил, что в НИОКР-центре "Сибура" в Томске были выпущены первые опытно-промышленные партии Н-бутиллития. Сейчас, по его словам, подготовлены исходные данные для проектирования и создания промышленной мощности не менее 300 тонн в год. Эти объемы обеспечат производство около 160 тысяч тонн синтетических каучуков на предприятии "Воронежсинтезкаучук" и еще 77 тысяч тонн на "Нижнекамскнефтехиме", добавил он.

"В сумме мы имеем более 200 тысяч тонн синтетических каучуков для ключевых отраслей промышленности, в частности, транспорта. Здесь четко видна связка крупнотоннажной и специальной химии. То есть, можно производить десятки или сотни тонн и получать за счет них тысячи крупнотоннажных базовых продуктов", — подчеркнул Вернигоров.

Что касается тетраизобутирата циркония, он используется для производства линейных альфа-олефинов (ЛАО) на "Нижнекамскнефтехиме", из которых потом делаются полимеры для производства стрейч-пленок. Из ЛАО предприятие в Нижнекамске также производит синтетические масла, заключил собеседник.

"Сибур" — компания глобального нефтехимического сектора. Лидер по производству полимеров и синтетического каучука в России. Продукция компании применяется в строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и автомобилестроении. "Сибур Полилаб" — научно-исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров, принадлежащий "Сибуру".

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