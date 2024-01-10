МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела компанию "Венталл Стальные Решения" с активами в Калужской и Тульской областях и производственный комплекс в Череповце, что позволит ей увеличить производство металлоконструкций до 126 тысяч тонн в год, сообщила компания. Россиян могут ограничить в вывозе золота

"Северсталь" сообщает о приобретении компании "Венталл Стальные Решения" (Калужская и Тульская области) и производственного комплекса в городе Череповце (Вологодская область). Новые мощности позволят увеличить объемы поставок металлоконструкций для строительства уникальных зданий и сооружений в коммерческом секторе и для промышленных предприятий…. Мощности трех активов "Северстали" позволят достичь объемов в размере 126 тысяч тонн в год", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 48 тысяч тонн из них сможет изготавливать предприятие "Северсталь Стальные Решения" с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, еще 48 тысяч тонн — "Венталл Стальные Решения" и 30 тысяч тонн — производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий.