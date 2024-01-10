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"Северсталь" сможет нарастить производство металлоконструкций
Промышленность
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"Северсталь" приобрела компанию "Венталл Стальные Решения" с активами в Калужской и Тульской областях и производственный комплекс в Череповце, что позволит ей увеличить... ПРАЙМ, 10.01.2024
бизнес, экономика, промышленность, новости, северсталь, металл, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела компанию "Венталл Стальные Решения" с активами в Калужской и Тульской областях и производственный комплекс в Череповце, что позволит ей увеличить производство металлоконструкций до 126 тысяч тонн в год, сообщила компания.
"Северсталь" сообщает о приобретении компании "Венталл Стальные Решения" (Калужская и Тульская области) и производственного комплекса в городе Череповце (Вологодская область). Новые мощности позволят увеличить объемы поставок металлоконструкций для строительства уникальных зданий и сооружений в коммерческом секторе и для промышленных предприятий…. Мощности трех активов "Северстали" позволят достичь объемов в размере 126 тысяч тонн в год", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 48 тысяч тонн из них сможет изготавливать предприятие "Северсталь Стальные Решения" с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, еще 48 тысяч тонн — "Венталл Стальные Решения" и 30 тысяч тонн — производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий.