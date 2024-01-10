МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Снижение экспорта российского угля в конце 2023 года имеет исключительно экономическую причину — поставки стали не столь доходны, в целом по итогам года экспорт практически совпадет с уровнем 2022 года, как и прогнозировало ранее Минэнерго России, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Экспортные поставки угля из России в октябре 2023 года снизились почти на 5% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 16,8 миллиона тонн, сообщила в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Минэнерго. Отрицательная динамика в октябре была в экспорте как энергетического угля, так и коксующегося (металлургического). До этого несколько месяцев год к году наблюдалась положительная динамика, сообщает издание.

"Снижение экспорта российского угля в конце года имеет исключительно экономическую причину: поставки стали не столь доходны. При этом проблем с обеспечением добычи нет, и потребности внутреннего рынка также не являются лимитирующим экспорт фактором", — сказал он.

Эксперт называет несколько основных причин уменьшения экспортной доходности. Среди них — снижение с конца весны 2023 года мировых цен на уголь вследствие роста конкуренции среди поставщиков (предложение превышает спрос, особенно по энергетическому углю).

Также, по словам Колобанова, сказалась смена европейского рынка сбыта (из-за отказа стран ЕС от российского угля) на азиатский, логистика поставок на который через западные российские порты значительно дороже восточного маршрута (который пока имеет ограниченные пропускные способности железной дороги). Кроме того, повлияло и удорожание морской логистики, включая страхование, и смена рынков сбыта.

"Смена рынков сбыта далась не бесплатно, а за счет предоставления скидок (которые сохранились и к концу 2023 года, преимущественно на энергетический уголь)", — отмечает Колобанов.

Еще одним фактором снижения доходности, по его мнению, стал рост затрат на добычу из-за импортозависимости по оборудованию в угольной отрасли. Здесь играют роль как девальвация российской валюты, так и удорожание логистики поставок оборудования и запасных частей, поясняет эксперт. При этом он отмечает, что этот фактор в определенной части компенсируется ростом экспортных доходов в рублевом эквиваленте.

"За 11 месяцев 2023 года ЦДУ ТЭК оценило экспорт российского угля на уровне 100,2-100,4% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом указанных выше факторов и сохраняющихся относительно низких цен на уголь в ноябре-декабре 2023 года можно оценить, что экспорт российского угля по итогам 2023 года практически совпадет с уровнем 2022 года, как и прогнозировало ранее Минэнерго России", — заключает Колобанов.

Добыча угля в России в 2022 году выросла на 0,3%, до 442 миллионов тонн, экспорт же снизился на 7,5% и составил 210,9 миллиона тонн, приводил данные вице-премьер РФ Александр Новак. Как отмечал в ноябре замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, министерство энергетики РФ сохраняет цель удержать показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 миллионов и 220 миллионов тонн в год соответственно.