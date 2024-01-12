МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с нападениями на суда в Красном море. "Еще более безумный". Маск сделал тревожный прогноз на наступивший год

"Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в Грюнхайде. Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок", — говорится в заявлении Tesla, которое цитирует агентство Reuters.

Как сообщается, производство на так называемой Гигафабрике будет почти полностью приостановлено с 29 января по 11 февраля.

Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.