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https://1prime.ru/industry_and_energy/20240112/842776631.html
Компания Tesla решила приостановить производство на заводе в ФРГ
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Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с нападениями на суда в... ПРАЙМ, 12.01.2024
авто, бизнес, экономика, мировая экономика, промышленность, новости, германия, tesla, производство, приостановка
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Компания Tesla приостановит производство автомобилей на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, возникшей после логистических сбоев в связи с нападениями на суда в Красном море.
"Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также влияют на производство в Грюнхайде. Значительно более длительное время транспортировки создает разрыв в цепочках поставок", — говорится в заявлении Tesla, которое цитирует агентство Reuters.
Как сообщается, производство на так называемой Гигафабрике будет почти полностью приостановлено с 29 января по 11 февраля.
Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.