2024-01-15T05:42:00+03:00
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2024-01-15T05:42:00+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240115/842795491.html
ОСК рассказала об итогах работы за прошлый год и планах на новый
Промышленность
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА... ПРАЙМ, 15.01.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, оск, судостроение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"По гражданскому судостроению предприятиями ОСК в 2023 году было сдано 25 судов. В 2024 году планируется передать заказчикам 36 судов гражданского назначения", – рассказали в корпорации.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.