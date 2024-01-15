МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Судостроительная отрасль сегодня на подъеме, заявил Путин

"По гражданскому судостроению предприятиями ОСК в 2023 году было сдано 25 судов. В 2024 году планируется передать заказчикам 36 судов гражданского назначения", – рассказали в корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.